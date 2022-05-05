التعاون الخليجى يدين سماح الاحتلال الإسرائيلى للمتطرفين باقتحام الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات سماح سلطة الاحتلال الإسرائيلى للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مما يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى واتفاقيات جنيف فى هذا الشأن.





وشدد الأمين العام وفقا لوكالة الأنباء السعودية على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولى الإنسانى.

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