الدوما: روسيا لن تشعر بالأمان قبل ضمان وضع كييف المحايد وغير النووى

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن لفولودين القول إن "العملية العسكرية الروسية إلى ضمان سلامة مواطنى روسيا الاتحادية، سواء الذين يعيشون فى بلدنا أو على أراضى دونيتسك ولوغانسك، مما يضمن السلام فى المستقبل وقدرة البلاد على التطور.

وأوضح أن "مقترحاتنا بأن تصبح أوكرانيا غير تكتلية ودولة خالية من الأسلحة النووية، تم رفضها، وهذا ليس هو الحال. حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لا يمكننا أن نشعر بالأمان".