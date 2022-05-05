نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توثيق شريحة stc برقم الهوية عبر النفاذ الوطني وشروط توثيقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة توثيق شريحة stc برقم الهوية، أتاحتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ويمكن للعملاء في حال القيام بطلب شريحة جديدة أن يقوموا بتوثيقها بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ولن يحتاج العميل للذهاب إلى فرع من فروع الاتصالات المتواجدة في مدن المملكة من أجل الاستفادة من هذه الخدمة، وهي متاحة لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين في أراضيها أيضا، بحيث يمكنهم إثبات الملكية الشخصية لشرائح الجوّال والقيام بتوثيقها في نظام الاتصالات بالسعودية، ويكون هذا من خلال رمز التوثيق الذي تم اتخاذه كبديل عن البصمة الشخصية للعميل، ومن الجدير بالذكر أن الهدف من وضع هذه الخدمة كان من أجل تسهيل الأمور على الجميع لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمة، وسنتحدث عن تفاصيلها من خلال مقالنا هذا.

توثيق شريحة stc برقم الهوية

من أبرز المواضيع التي تهم عملاء شركة الاتصالات السعودية خدمة توثيق شريحة stc برقم الهوية. ويتم ذلك عبر النفاذ الموحد في منصة أبشر. وفي إمكان كل المواطنين والمقيمين توثيق الشرائح من خلال الولوج إلى تطبيق النفاذ على جوال المستخدم. ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على أبشر، وهذا من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ثم مواصلة بقية الخطوات.

بالإضافة إلى ما سبق، بعد الدخول لواجهة التطبيق يجب أن يكتب العميل رمز التحقق الذي وصله على شكل رسالة نصية إلى جواله. ثم ينقر على رمز التوثيق من ضمن الخدمات المتاحة له في النفاذ، ثم يضغط على شريحة اس تي سي. سيظهر له رمزالتوثيق، والذي يتوحب عليه أن يحتفظ به ليمنحه للموظف أو يدرجه في التطبيق لاحقا. علما بأن المدة المحددة لتفعيل الرمز الخاص بتوثيق الشريحة هي أربع ساعات.

شروط توثيق شريحة اس تي سي

حددت شركة الاتصالات السعودية مجموعة من الشروط التي تمكن العملاء من توثيق شريحة stc بهم. من أهم هذه الشروط أن يكون لدى العميل حساب على منصة أبشر. وأيضا من الضروري أن يكون رقمه الذي قام بالتسجيل به من قبل مفعل، كما أن مدة صلاحية الرقم الخاص بالتوثيق هي 4 ساعات. وفي حال انقضاء هذه المدة يجب أن يقوم المستخدم بإعادة خطوات استخراج الرمز الخاص بالتوثيق كما ذكرنا سابقا.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع توثيق شريحة stc برقم الهوية. وهو من بين المواضيع التي تهم عملاء شركة الاتصالات السعودية، وعرضنا لكم أيضا أهم شروط توثيق شريحة اس تي سي للجوال.