نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 1443 ومتى يفتح حجز الروضة الشريفة في المقال التالي
حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 1443 رغبةً في الذهاب إليها في المواعيد المُخصصه لهم، حيث وفرت تلك المواعيد لكي لا يحدث ازدحام بالنسبة لهم، فكان من قبل ممنوع دخول النساء للروضة ولكن مؤخرًا تم السماح لهم بزيارتها ولكن مع تحديد مواعيد، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.
مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء
هناك الكثيرين من السيدات داخل أراضي المملكة العربية السعودية يرغبن في الذهاب للروضة الشريفة وخاصة بعد السماح لهم بزيارتها بعد ما كان ممنوع وغير مُصرح به، ولكن تم تحديد مواعيد مُحدده لهم وهي جاءت على النحو التالي:
- يُمكنك زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة الأولى والتي تبدأ من وقت الإشراق وحتى قبل صلاة الظهر.
- الفترة الثانية والتي تبدأ عقب صلاة الظهر وحتى اقتراب صلاة العصر.
- أما بالنسبة للفترة الثالثة فتبدأ عقب صلاة العشاء وتستمر حتى الساعة 12 مساءً.
متى يفتح حجز الروضة الشريفة
لكي تتمكن من حجز الروضة الشريفة لابد من القيام بذلك سواء عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، لذا اتبع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:
- قم بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف سواء كان يعمل بنظام الأندرويد أو الآيفون.
- قم بتثبيت التطبيق وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.
- الضغط على الخدمات ثم أنقر على حجز زيارة الروضة.
- سوف يتم عرض المواعيد المُتاحه ثم أنقر على خانة الموعد المناسب ثم أكد عليه عبر التطبيق.
- لابد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على موعد مُحصن سواء من داخل أراضي المملكة أو من خارجها.
تعليمات وإرشادات زيارة الروضة الشريفة للنساء
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وجاءت تلك التعليمات على النحو التالي:
- لابد من السير في اتجاه الممر سواء الخاص بالدخول أو الخروج دون عكس الاتجاه لمنع الإزدحام.
- لا يُمكنك تناول الأطعمة أو المشروبات أو استطحاب أجهزة التصوير أو التدخين وغيره من الأمور الأخرى الممنوعة.
- لابد من التعامل بشكل جيد بأدب ولباقة وعدم رفع الصوت داخل الروضة حتى تتمكن من زيارتها بشكل جيد.
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