نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف إدارية لحملة الثانوية العامة فأعلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المشفي التخصصي ( مستشفى الملك فيصل التخصصي) ، عن وجود وظائف إدارية شاغرة وذلك لحملة الثانوية العامة فيما أعلى.وقد أعلن مشفى الملك فيصل التخصصي عن وجود ثلاث وظائف إدارية للرجال والنساء بالمشفى. ولا يشترط الخبرة للحصول على الوظيفة ويستطيع التقديم حملة الثانوية العامة والجامعات بحسب الوظيفة المتقدم إليها. ويتم التقديم بشكل إلكتروني في فترة محددة بحسب تفاصيل إعلان المشفى التخصصي. وقد أوضحت المشفى أن الوظيفة تعتمد على أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها . بالإضافة إلى مهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى مع الحفاظ على السرية.

وظائف مشفى الملك فيصل التخصصي

أعلنت المشفى بالرياض الآن عن توافر ثلاث وظائف إدارية للرجال والنساء. ولا تشترط الوظائف التالية توافر الخبرة في المتقدمين للوظيفة وهي كالتالي:

وظيفة كاتب جناح قسم طب النساء والولادة بالرياض كاتب جناح وحدة العناية المركزة بالرياض وظيفة كاتب جناح عيادة العقم والإخصاب بالرياض

شروط التقديم على وظائف المشفى التخصصي بالرياض

يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين للوظائف الإدارية المذكورة سواء للرجال أو للسيدات. وللتقديم كما أعلنت المشفى يجب توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من الرجال أو النساء سعودي الجنسية

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالريوس

يجيد اللغة الإنجليزية عن طريق اجتياز أختبار اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن 60%

لا يشترط الخبرة للتقديم على الوظائف المذكورة

أن يكون المتقدم لديه المهارات الملائمة على الحاسب الآلي

تتميز الوظائف السابقة برواتب تنافسية، وتغطية الرعاية الطبية الكاملة. أيضا يتم تقديم بدل السكن والمواصلات، وتخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للمتقدمين.وتقدم المشفى إجازات سنوية وإجازات مهنية بحسب طبيعة العمل بالإضافة إلى تطوير مهني مستمر.

رابط التقديم على وظائف المشفى التخصصي

يتم التقديم على الوظائف الإدارية المذكورة. من خلال صفحة الوظائف الرسمية الخاصة بمشفى الملك فيصل التخصصي. يتم تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسجل من قبل، ومن ثم العودة لصفحة التوظيف مرة أخرى . والبحث عن الوظيفة المطلوبة وظيفة كاتب جناح باللغة الإنجليزية (WARD CLERK). والتسجيل في الوظيفة المطلوبة.

