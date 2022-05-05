نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل رابط|| لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021-2022 في العراق عبر موقع وزارة التعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت عمليات البحث تزداد في هذا التوقيت بشكل كبير من جانب الطلاب في جميع انحاء العراق للتعرف على نتائج القبول في الجامعات العراقية هذا العام 2022، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة في التحاق الطلاب بالجامعات المختلفة بجميع التخصصات بناء على معدلات القبول التي كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العالي العراقية لتحديد نسب القبول بناء على التخصصات المختلفة، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الى التفاصيل الخاصة بالحصول عبى النتائج، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج القبول الموازي 2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر ان يتم الإعلان عن نتائج طلاب القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية بشكل عام خلال الأيام القليلة ، وذلك حيث اشارت المصادر المسئولة داخل الوزارة أن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت، فقد تم رصد الدرجات والنتائج التي تقدم بها الطلاب خلال الفترة الأخيرة من خلال الموقع المفعل رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

معدلات القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد قامت بنشر المعدلات الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام في جميع انحاء العراق، وذلك لجميع التخصصات التي تقدم اليها الطلاب خلال الفترة الاخيرة ، وقد جاء معدل القبول في كليات الطب ومن بينها كلية الطب جامعة بغداد عبر نحو 99%.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر ان يتم الاستعلام بشكل الكتروني عن نتائج القبول الموازي 2022 من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث يتم استخراج نتائج الطلاب بشكل الكتروني من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع ما يلي.