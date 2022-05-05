dirasat-gate.org رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2022 للجامعات العراقية موقع وزارة التعليم العالي

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 للجامعات العراقية، الكثير من الطلاب العراقيين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على درجات الحد الأدنى للقبول في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يحاولون في الحصول على فرصة بالتعليم الموازي بهذه الكليات ، وتعد وزارة التعليم العالي العراقية هي الجهة المسؤولة عن وضع الحد الأدنى للالتحاق بالكليات في الجامعات العراقية بالمحافظات، وسنوضح في هذا المقال كيفية الوصول إلى نتيجة القبول الموازي 2022 في الجامعات العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يستطيع كل طالب أو طالبة قام بالتقدم للقبول في التعليم الموازي بالجامعات العراقية في مختلف المحافظات أن يتعرف على نتيجة قبوله في الجامعات على مستوى المحافظات العراقية هم محافظة بغداد ومحافظة كركوك ومحافظة الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك، محافظة ميسان، المثنى، محافظة النجف، السليمانية، من خلال الخطوات القادمة :

يقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي .

يوجد في صفحة الموقع خانة خاصة بنتائج الطلاب يقوم الطالب بالضغط عليها.

يوجد اختيار للاستعلام عن نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية نضغط عليها أيضًا.

وفي النهاية يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة عن الطالب ورقم الامتحان الخاص به وبعد ذلك سوف تظهر نتيجة الطالب.

الدرجات القبول الموازي للجامعات العراقية

سنوضح فيما يلي عدد الدرجات التي يجب ألا تتخطاها درجات الطلاب ليتمكنوا من القبول بالتعليم الموازي في تلك الجامعات :