التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية وشروطه من الضمان الاجتماعي ورابط التسجيل الرسمي

التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية هو احد الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية للأسر محدودة الدخل من المواطنين في جميع أنحاء السعودية، حيث تكون الدراسة تقريبا علي حساب الضمان الاجتماعي بشكل كامل أو يتحمل المواطن جزء بسيط من تكاليفه الدراسة، وتكون الاستفادة من هذا البرنامج علي شكل مساعدة نقدية للأسر ذوي الدخل المحدود والتي تحتاج حقائب وزي مدرسي لأولادهم كما تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي برعاية هذه الأسر وتخصيص مبلغ نقدي لها مع بداية العام الدراسي لسد احتياجات أبناءهم من المستلزمات الدراسية، ويقدم هذا الدعم على الحساب البنكي للمواطن المستفيد، كما تندرج جميع المراحل التعليمية في هذا البرنامج، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم خطوات التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية وأيضا الشروط التي يجب استيفائها قبل التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية

كما تقدم المؤسسة دائما توضحات مستمرة للمواطنين في كافة أسألتهم التي منها ما هي الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الذي يعتبر من اكثر الأسئلة شيوعا، من جانبها قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتسهيل كافة الإجراءات على المستفيدين في عملية التسجيل في الحقيبة المدرسية عن طريق التسجيل الإلكتروني ضمن برنامج الضمان الاجتماعي، وقد أعلنت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لهذا البرنامج والاستفادة من الدعم المالي وهذه الشروط هي كما يلي:

من الضروري أن يكون الطالب الذي يقوم بالتسجيل على الموقع هو طالب مسجل فعليًا في أحد المراحل الدراسية سواء كانت المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

يجب أن يتراوح عمر الطالب المتقدم ما بين عمر 6 سنوات وحتى عمر 18 سنة.

يجب أن يكون ولي أمر الطالب قد استفاد في السابق من برنامج الضمان الاجتماعي.

يقوم المتقدم بتقديم بحث يفيد بمعرفة التوزيع الجغرافي والحالة الاجتماعية للمتقدم.

مع هذا البحث الذي يقدمه من الضروري إرفاق مجموع الدعم السنوي الذي يحصل عليه.

يجب التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في البرنامج

وفي هذا الايطار قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالمملكة العربية السعودية، لكي تتمكن من تقديم الدعم إلى كافة الطلاب في المملكة من خلال تقديم الحقيبة للأسر الفقيرة والذي يتم ضمن خدمة الضمان الاجتماعي، لكي تتمكن من تشجيع العديد من المواطنين على العلم، ولكي تتمكن من اكتساب المعرفة، والعمل على مساعدة الأسر الفقيرة التي تكون غير قادرة على التوفير المصاريف الخاصة بالتعليم.

وقبل سرد كيفية التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية أوضحت مؤسسة الضمان إن المبلغ المستحق بعد اعتماد التسجيل في البرنامج يبدأ من 120 ريال إلي 1000 ريال شهريا هذا بجانب معاش الضمان الاجتماعي الذي يتقاضاه المستفيد والذي يتراوح ما بين 1000 ريال إلي 5000 ريال، إما خطوات التسجيل التي أعلنتها المؤسسة فهي: