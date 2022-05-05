هنا رابط شغال|| لينك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2021-2022 بالرقم الامتحاني

يهتم عدد كبير من الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء العراق بجميع المحافظات في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج الثالث المتوسط الخارجي هذا العام 2022، وهي الامتحانات التي كان طلاب الصف الثالث المتوسط قد انتهوا من اداءها خلال الفترة الأخيرة في جميع المدارس المختلفة في العراق، وذلك بناء على الضوابط والإجراءات التي اكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية والتي التزمت بها كافة المدارس، حيث يسهل الاستعلام عن نتائج الطلاب بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني.

نتائج الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني

أعلنت المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الأخيرة انه قد تم الانتهاء بشكل رسمي من تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في جميع انحاء العراق، حيث أدى الطلاب الامتحانات في المدارس بجميع المحافظات، وقد اكدت الوزارة أن نتائج الطلاب سوف يتم إعلانها بشكل الكتروني ليتم استخراجها من قبل الطالب بشكل الكتروني من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، حيث تمر النتائج في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة وهي رصد النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى أن نتائج الطلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق هذا العام 2022، سوف يتم استخراجها بشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك في اطار حرص الوزارة على تسهيل الحصول على النتائج من قبل الطلاب واولياء الأمور بدلا من الطرق التقليدية.

خطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2022

ويتم الحصول على نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي من خلال اتباع الخطوات التالية.