رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لتجنب الوقوع فى الفراغ القاتل

وعبر ميقاتى فى لقاء حضره اليوم لعرض التقرير الأول لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عن أمله فى ان تترجم الإنتخابات النيابية التى تنطلق مرحلتها الأولى غدا إرادة الناس، داعيا المواطنين لقول كلمة الفصل فى صناديق الاقتراع.
وقال إن حكومته حاولت معالجة القضايا التى واجهتها منذ اليوم الأول بكل واقعية وبأقل أضرار ممكنة، مشيرا إلى أنها نجحت بقدر ما سمحت به الظروف والمعطيات، فيما لم تنجح حيث تم عرقلتها - على حد وصفه.
وأكد أن يوم 16 مايو الجارى - اليوم التالى للانتخابات النيابية - سيكون يوما جديدا لمرحلة مليئة بالأمل فى الخير للبنان واللبنانيين، معبرا عن أمله فى أن ترى الخطط التى وضعتها حكومته النور.
ومن المقرر عقب انتهاء ولاية المجلس النيابى الحالى فى 21 مايو الجارى وتسلم المجلس الجديد أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف اسم جديد بتشكيل الحكومة، وهو ما يتطلب توافقا كان من الصعب تحقيقه لمدة 13 شهرا قبل تشكيل حكومة ميقاتى الحالية، إذ عانى لبنان من فراغ حكومى طوال هذه المدة مما عرقل جميع الجهود وفرص التعاون لإنقاد لبنان من أزماته بسبب غياب حكومة كاملة الصلاحيات، حيث عملت حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب على تصريف الأعمال منذ استقالتها فى 10 أغسطس 2020 حتى تشكلت حكومة ميقاتى فى 10 سبتمبر الماضى.
ومن المقرر أيضا أن يقوم مجلس النواب الجديد بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل ليتولى المسئولية بعد انتهاء الولاية الدستورية للرئيس الحالى ميشال عون فى 31 أكتوبر المقبل.
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