فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها تجاه الاستيطان

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء الفورى بتحقيقاتها فى جريمة الاستيطان وجرائم الاحتلال ومستوطنيه فى الأرض الفلسطينية المحتلة.





وأدانت الوزارة - فى بيان صحفى - بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال فى القدس رفض الالتماس المقدم من أهالى 12 تجمعا سكنيا فى مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعنى هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

واعتبرت قرار محكمة الاحتلال تأكيد جديد على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم فى دولة الاحتلال هى جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى يرتقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولى.

وأدانت الخارجية اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم، حيث استولوا على عشرات الدونمات من أراضى بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتدوا على مالكيها تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، واقتحام مئات المستوطنين لمنطقة البرك السياحية بين بلدتى الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم، ودمروا مئات أشتال الزيتون والمحاصيل الزراعية فى بلدة الخضر، كما تدين اقتحام عصابات المستوطنين نبع عين المياه فى بلدة قريوت جنوب نابلس، وإغلاق الشارع الرئيسى الواصل بين جنين ونابلس أمام حركة المواطنين، واقتحام موقع مستوطنة "حومش" المخلاة وأداء طقوس تلمودية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت الوزارة أن تصعيد ميليشيات المستوطنين الإرهابية من جرائمها واعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين تبادل للأدوار مع قوات الاحتلال فى التنكيل بالمواطن الفلسطينى وممتلكاته وأرضه ومزروعاته، وهذه الاعتداءات تتم بضوء أخضر من المستوى الرسمى الإسرائيلى.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالى بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على المنطقة برمتها، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وكذلك تطالب المجتمع الدولى بوقف سياسية الكيل بمكيالين فى تعامله مع الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق شعبنا وازدواجية المعايير فى تعامله مع مبادئ حقوق الإنسان.