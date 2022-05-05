رئيس الأركان اليمنى: مليشيا الحوثى لا يمكنها العيش إلا وسط الحروب والدمار

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة باليمن، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن مليشيا الحوثى الإيرانية تثبت كل يوم أنها لا يمكن أن تعيش إلا وسط الحروب والدمار، والمتاجرة بدماء اليمنيين تنفيذا لأجندة إيران، مشيرا إلى خروقات المليشيا المستمرة للهدنة الأممية منذ اليوم الأول لإعلانها.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال تفقد بن عزيز قوات الجيش اليمنى، فى المنطقة العسكرية الثالثة، حيث أشاد بصمود منتسبى المنطقة العسكرية الثالثة فى مختلف الجبهات والتى ستتوج بالنصر على قوى الشر. وقال "إن طريق النصر وتحقيق الأهداف فى المجتمعات يبدأ عندما يدرك كل فرد واجباته ومسؤولياته ويؤديها مستشعرا للأمانة الملقاة على عاتقه، ويستحث الخطى ويشحذ العزائم والهمم"، محذرا من ثقافة التبرير للأخطاء والتقصير فى الأعمال.

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