كيف استلم حوالة من موني جرام moneyGram

كثير من الأسئلة التي تدور حول موني جرام ومن ضمنها سؤال كيف استلم حوالة من موني جرام، كما أن هناك الكثيرون يلتفوا حول ما هي مميزات Moneygram وذلك لأن الشركة ذاتها قد اكتسبت سمعة طيبة حول العالم، حيث أنها تُعد واحدة من أعرق شركات الصرافة والتحويل المصرفي في كافة أرجاء العالم وهي تتمتع بالسرعة والأمان الذي يجعلها ملجأك الأول في تحويل الأموال.

كيف استلم حوالة من موني جرام

يجدر بنا الذكر أن شركة موني جرام هي أحد المؤسسات المصرفية التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1940م، كما أن شركة موني جرام تمكنت من طرح بعض الخطوات البسيطة التي تمكنك من التعرف على طريقة استلام حوالة من خلالها وهي كما يلي:

في البداية يمكنك التعرف على أقرب فرع موني جرام بعد التعرف علية أتمم الخطوات التالية.

قم باختيار دولتك التي تقيم بها.

سجل عنوانك بالتفصيل وكود مكتب البريد القريب منك.

انقر على السماح للمتصفح بالوصول للموقع الجغرافي الخاص بك.

على الفور سوف يظهر لك أقرب فرع موني جرام.

قم بالتوجه له على الفور لقضاء الخدمة التي ترغب بها.

قم بزيارة الفرع وأبدي رغبتك في استلام تحويل مالي من خدمة موني جرام.

يجب أن تحضر جواز سفرك أو بطاقة التعريف الشخصية.

سجل بياناتك التابعة للمرسل.

حدد قيمة مبلغ التحويل ورقم التحويل.

قم بملء الاستمارة المقدمة من moneyGram.

بعد إتمام ذلك سوف تتمكن من استلام الحوالة على الفور.

خطوات إرسال حوالة من خلال moneyGram

كما أن شركة موني جرام قد تعمدت توضيح لكافة عملائها الكرام خطوات إرسال حواله من خلالها، وتتميز تلك الخطوات بسهولتها وهي تكمن فيما يلي: