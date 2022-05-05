اليابان تعلن اعتزامها إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ 2011

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت اليابان عن أنها تعتزم إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ 2011، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن عزم بلاده استئناف تشغيل المفاعلات النووية، التي توقفت بعد الحادث الذي وقع في محطة "فوكوشيما -1" للطاقة النووية عام 2011.

وقال رئيس الحكومة اليابانية: تعتزم اليابان تقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا من خلال استئناف تشغيل المفاعلات النووية التي تم إغلاقها بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما 1 للطاقة النووية.