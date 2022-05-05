الأمم المتحدة: مقتل 3280 مدنيًا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:28 مساءً - أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، كشفت فيه عن حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الـ 24 من شهر فبراير الماضي.



الأمم المتحدة

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة في بيانها أن إجمالي الوفيات بين المدنيين منذ اندلاع الحرب وصل إلى 3280 حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 3451 آخرين.

وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة الأممية أن من بين القتلى 1183 رجلًا و749 امرأة و72 فتاة و86 فتى و73 طفلًا و1117 بالغًا، لا يزال جنسهم مجهولًا.

ومن جانبها أفادت وسائل إعلام ومصادر طبية روسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق المسلحين الأوكران النار على قافلة للاجئين في مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.



روسيا اليوم

وقالت المصادر وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن قافلة مؤلفة من 34 سيارة تقل مدنيين معظمهم نساء وأطفال من مدينة فولتشانسك إلى ضواحي مدينة خاركيف تعرضت لإطلاق نار مكثف بعد دخولها منطقة تسيطر عليها قوات كييف قرب بلدة ستاري سالتوف.

وأكدت المصادر سقوط 3 قتلى على الأقل بينهم طفل جراء الحادث، وإصابة 5 أطفال بجروح خطيرة.

وقال الكرملين اليوم الخميس، إنه يدرك جيدا أن الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى في حلف شمال الأطلسي تزود الجيش الأوكراني بمعلومات استخباراتية، مؤكدا أن ”هذا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها“، وفق ما نقلته ”رويترز“.

جاء ذلك في تعقيب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على تقرير لصحيفة ”نيويورك تايمز“ يفيد بأن ”واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل قادة عسكريين روس“.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الولايات المتحدة مدت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، مضيفة أن أوكرانيا أضافت تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس.

وزارة الدفاع الأمريكية

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية ولا البيت الأبيض على طلبات من ”رويترز“ للتعقيب على التقرير.

ووفقا للصحيفة قال مسؤولون أوكرانيون إنهم ”قتلوا نحو 12 جنرالا روسيا في مضمار القتال بفضل المعلومات التي وفرتها المخابرات الأمريكية“.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم الـ24 من فبراير فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من وصفتهم بأنهم ”قوميون خطرون“.

واستهدفت الضربات الصاروخية الروسية في الآونة الأخيرة محطات سكك حديدية في محاولة لوقف شحنات الأسلحة الغربية، خاصة الشحنات العسكرية المقدمة للقوات الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة.