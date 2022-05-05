الصومال: عبد الغنى جيلى رئيسًا للجنة المشتركة لتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أنه تم انتخاب السناتور عبد الغنى جيلى محمد رئيسا للجنة المشتركة المكلفة بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية الصومالى، وذلك عقب جلسة لهم اليوم الخميس بالعاصمة مقديشو.





وتتكون اللجنة المكلفة بانتخابات رئيس الجمهورية من أعضاء بمجلسى الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالى، ومن المقرر أن تصدر اللجنة المشتركة جدولا زمنيا لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة. وفى نفس الإطار، حذرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة فى الحكومة الفيدرالية بالصومال من وسائل الإعلام غير المرخصة عقد برنامج مناظرات المرشحين فى الانتخابات الرئاسية. ووجهت الوزارة بصفة خاصة إلى مجموعة المناظرات الصومالية بالامتناع عن مثل هذه الأعمال، كما أصدرت الوزارة تعليمات للشركاء الدوليين، لا سيما قوات الشرطة الوطنية وقوات إفريقية، بعدم السماح لوسائل الإعلام بالعمل دون إذن من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة.

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