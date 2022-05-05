أوكرانيا تعلن التصدى لـ11 هجوما روسيا على إقليم دونباس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن الروس فقدوا السيطرة على عدة مناطق على حدود منطقتى نيكولايف وخيرسون، وأن الجيش الأوكرانى تمكن من التصدى لهجمات روسية متعددة على شرق البلاد.
وأضافت الهيئة أن الجيش الروسى يقوم بإعادة تجميع القوات فى مناطق معينة ويتخذ تدابير لإعادة تعبئة جنود الاحتياط.
من جانبه، قال حاكم منطقة لوجانسك إن 5 مدنيين قتلوا بسبب القصف الذى تشنه القوات الروسية على المنطقة على مدى الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن القصف تركز فى سيفيرو دونتسك وبوباسنا وهيرسك وليسى تشانسك.
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