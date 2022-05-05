جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ختام الاجتماع الوزارى الثامن والعشرين للمجموعة والذى عقد اليوم الخميس عبر الفيديو برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسى. وقال البيان الختامى للاجتماع إن سوق النفط الخام لازال متأثرا بالعوامل الجيوسياسية وبتجدد انتشار جائحة كورونا. واختتم البيان بالإعلان عن عقد الاجتماع الوزارى التاسع والعشرين لأوبك وغير الأعضاء فى أوبك فى 2 يونيو المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- «أوبك +» يقرر زيادة الإنتاج إلى 432 ألف برميل يوميا فى يونيو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.