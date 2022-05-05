التشيك: منح تأشيرات خاصة لأكثر من 326 ألفا و750 لاجئا من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو براغ الدولى، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أنه تم تسليم حوالى 1900 تأشيرة يوم أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه اعتبارا من هذا الأسبوع فإنه يطلب من اللاجئين الإبلاغ عن أى تغيير فى مكان إقامتهم فى التشيك فى غضون ثلاثة أيام بدلا من ثلاثين يوما فى السابق.

وأضاف الراديو أنه تم تخفيض الموعد النهائى للتسجيل لدى شرطة الهجرة بعد الدخول إلى جمهورية التشيك إلى ثلاثة أيام.