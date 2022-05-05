جدة - نرمين السيد - وذكر راديو براغ الدولى، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أنه تم تسليم حوالى 1900 تأشيرة يوم أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه اعتبارا من هذا الأسبوع فإنه يطلب من اللاجئين الإبلاغ عن أى تغيير فى مكان إقامتهم فى التشيك فى غضون ثلاثة أيام بدلا من ثلاثين يوما فى السابق.
وأضاف الراديو أنه تم تخفيض الموعد النهائى للتسجيل لدى شرطة الهجرة بعد الدخول إلى جمهورية التشيك إلى ثلاثة أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشيك: منح تأشيرات خاصة لأكثر من 326 ألفا و750 لاجئا من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.