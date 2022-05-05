موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ريال مدريد وليفربول، سيكون ملعب فرنسا الدولي مسرحاً لإقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 خلال نهاية هذا الشهر مايو بعد أن تمكن طرفي النهائي من بلوغ المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 حيث ستقام المباراة بين الريال وليفربول الإنجليزي في واحدة من المباريات المنتظرة بين الفريقين، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب تمكن من التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن فاز على فريق فياريال الإسباني، الفريق الإنجليزي تمكن من الفوز ذهاباً على فياريال بهدفين نظيفين في المباراة التي كانت قد أقيمت على ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول، قبل أن يتمكن الفريق الإنجليزي من الفوز بنتيجة 3-2 على فياريال في مباراة الإياب التي كانت قد أقيمت على أرضية ملعب لاسيراميكا معلق الغواصات الصفراء.

على الجانب الآخر فإن مهمة ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشوليتي لم تك سهلة على الإطلاق حيث تمكن الفريق الإسباني من إقصاء فريق مانشستر سيتي من دور نصف النهائي، الريال خسر في ملعب الاتحاد بنتيجة 4-3 في مباراة الذهاب، قبل أن يتمكن من الفوز على السيتي بملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1 في مباراة استمرت إلى 120 دقيقة بعد أن انتهى شوطيها الأول والثاني بنتيجة 2-1 لصالح ريال مدريد.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ويتساءل العديد من محبي وعشاق كرة القدم حول العالم عن موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والتي ستكون بين الريال ضد ليفربول في ملعب فرنسا، حيث تم تحديد موعد إقامة المباراة وهو يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein SPORTS الناقل الحصري لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 عبر شاشتها bein SPORTS 1HD Premiem على الهواء مباشرة.