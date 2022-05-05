موعد تسجيل أولى ابتدائي 1444 وعمر القبول وطريقة التسجيل في نظام نور

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عمر شويل - جدة موعد تسجيل أولى ابتدائي 1444 إلكترونيا عبر منصة نور التابعة لوزارة التعليم السعودية، تلك المنصة التعليمية التي تقدم جميع الخدمات التعليمية إلى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والعاملين في المنظومة التعليمية، حيث يتمكن الآباء والأمهات تسجيل أبنائهم الطلبة في الروضة والصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور التعليمي للعام الدراسي الجديد 1444 – 2022، لذا نقدم لكم كيفية التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي والروضة والمواعيد المتاحة للتسجيل عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدول مواعيد التسجيل في مدارس تحفيظ القران الكريم والحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والأجنبية، والمدارس الحكومية والروضات الحكومية والأجنبية والتي جاءت كالتالي:

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بداية من يوم 7 / 10 / 1443 ويستمر التقديم حتي يوم 17 / 3 / 1444، بشرط أن يكون المتقدم عمره ما بين 6 سنوات إلا 3 أشهر إلى 11 عام وثلاثة أشهر.

في المدارس الحكومية بداية من يوم 7 / 10 / 1443 ويستمر التقديم حتي يوم 17 / 3 / 1444، بشرط أن يكون المتقدم عمره ما بين 6 سنوات إلا 3 أشهر إلى 11 عام وثلاثة أشهر. موعد التسجيل في مدارس تحفيظ القران الكريم الحكومية من 16 / 9 / 1443 وحتي 23 / 9 / 1443، بشرط أن يتراوح عمر الطلاب والطالبات من (6 سنوات إلا 90 يوم حتي 11 عام و 90 يوم).

التسجيل في المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية بداية من 16 /9 / 1443 وتستمر حتى 17/ 3 / 1444، بنفس شروط العمر التي جاءت ما بين 6 سنوات إلا 3 أشهر وحتي 11 عام و ثلاثة أشهر.

عمر القبول للصف الأول الابتدائي 1444

كشفت وزارة التعليم السعودية أعمار الأبناء والبنات الذي يتم قبولهم في المدارس الحكومية والأهلية والدولية للصف الأول الابتدائي، حيث أكدت على ضرورة أن يكون عمر الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد تكون ما بين التالي:

حد أدنى 6 سنوات إلا 90 يوم.

كحد أقصى حتي 11 عام و 90 يوم.

طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي ١٤٤٤ في نظام نور

يتمكن أولياء أمور التلاميذ تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي عن طريق التالي:

الولوج إلى منصة نظام نور التعليمي .

. تسجيل بيانات ولي الأمر (اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق).

النقر على تسجيل الدخول.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور .

. الدخول على صفحة تسجيل الأبناء.

تسجيل البيانات المطلوبة (رقم الهوية، صلة القرابة، الجنسية الأب والأم).

أدخال تاريخ الميلاد.

تحديد الجنس.

تاريخ الميلاد بالميلادي والهجري.

تسجيل بيانات المدرسة (اسم المدرسة، الإدارة التعليمية).

رفع المستندات المطلوبة.

تسجيل بيانات السكن.

إلى هنا وصلنا لختام شرح موعد تسجيل أولى ابتدائي 1444 وعمر القبول وطريقة التسجيل في نظام نور.