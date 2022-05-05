رابط نتائج القرعة الأمريكية 2022 2023 وخطوات الاستعلام عن النتيجة بعد الظهور

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عمر شويل - جدة رابط نتائج القرعة الأمريكية 2022 2023، التي تزايد عليه عمليات البحث في الأيام الأخيرة ونحن علي قرب ساعات قليلة وتعلن أسماء المقبولين في الهجرة العشوائية إلى أمريكا، والتي تكاد أن تكون حلم الكثير من الشباب في الوطن العربي ولا سيما وأن عملية القبول في الهجرة لأمريكا تكون بشكل عشوائي بواسطة الحاسب الآلي، حيث يتم توفير اكثر من 55 ألف فرصة تأشيرة عمل سنوياً لأمريكا.

رابط نتائج القرعة الأمريكية 2022 2023

يقرب الحلم لكل من تمكن من التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا سواء كان يرغب في العمل أو استكمال برامج التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية أو من الباحثين عن العيش في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من الخدمات والمزايا الغير عادية هناك، حيث لم يفصلنا سوي ساعات ودقائق قليلة على أسماء المقبولين في نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا عبر رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.state.gov.

موعد ظهور نتيجة اللوتري 2023

بداية من الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، تعلن بشكل رسمي أسماء المقبولين في نتائج اليانصيب الأمريكي 2023 لكافة أنحاء العالم، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بعد تفعيل رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 2022.

طريقة الاستعلام عن نتائج اليانصيب الأمريكي (الهجرة العشوائية) 2022 2023

يستعد الملايين من المسجلين في الهجرة العشوائية لأمريكا للاستعلام عن نتيجة اللوتري 2023 والتي يحلم بالفوز بها الملايين ولاسيما بعد المزايا الكثيرة التي يحصل عليها الفائزون من هذه الجائزة، حيث تتم عملية الاستعلام عن نتيجة القرعة الأمريكية كالتالي:

الدخول على موقع اللوتري الأمريكي .

. الضغط على أيقونة (check status).

انقر فوق كلمة (continue).

يجب رقم (confirmation number) الذي حصلت عليه يوم التسجيل.

سجل بياناتك الشخصية (أسمك الأول، اسم العائلة، تاريخ الميلاد).

اكتب الكود الظاهر أمامك في الصورة.

الضغط فوق كلمة (submit) وانتظر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

مميزات الهجرة العشوائية لأمريكا

تتميز الهجرة العشوائية لأمريكا بالعديد من المزايا التي من أهمها التالي:

عدم دفع أي مصاريف مالية عند التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا.

لا تحتاج شروط خاصة بإجادة اللغة الإنجليزية.

المقابلة الشخصية في السفارة الأمريكية تكون باللغة العربية.

لا تحتاج من المتقدمين شهادات عليا.

بساطة وسهولة التسجيل في القرعة الأمريكية من خلال الإنترنت.

الحصول على الجنسية الأمريكية ومن ثم الحصول على الجرين كارد.

شروط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا

حددت وزارة الخارجية الأمريكية العديد من الضوابط لعملية التسجيل في الموقع الرسمي لها للفوز بجائزة الهجرة لأمريكا والتي منها يحصل المقبولين على الجرين كارد والجنسية الأمريكية، أبرز هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالتسجيل مثل الدول العربية.

وجود جواز سفر للمتقدم.

لا يقل التعليم للمتقدم عن الإعدادية.

التسجيل مرة واحدة في العام.

وجود شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

أن تكون جميع البيانات المسجلة صحيحة.

إلى هنا وصلنا لختام شرح رابط نتائج القرعة الأمريكية 2022 2023 وخطوات الاستعلام عن النتيجة بعد الظهور.