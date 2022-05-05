روسيا: سقوط قتلى وجرحى فى إطلاق نار أوكرانى على لاجئين فى خاركوف

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن قافلة مؤلفة من 34 سيارة تقل مدنيين معظمهم نساء وأطفال من مدينة فولتشانسك إلى ضواحى مدينة خاركوف تعرضت لإطلاق نار مكثف بعد دخولها منطقة تسيطر عليها قوات كييف قرب بلدة ستارى سالتوف.
وأكدت المصادر سقوط 3 قتلى على الأقل بينهم طفل جراء الحادث، وإصابة 5 أطفال بجروح خطيرة.
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