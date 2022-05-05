جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونيهاب" أنه تم قبول وكالة الاستخبارات رسميا فى مركز التميز للدفاع الإلكترونى التعاونى التابع لحلف الناتو، ومقره فى تالين بإستونيا اليوم، وسوف تمثل الوكالة كوريا الجنوبية فى أنشطة التدريب والبحث بالمركز.
وقالت الوكالة: "نخطط لتعزيز قدراتنا فى الاستجابة الإلكترونية إلى مستوى عالمى من خلال زيادة عدد موظفينا الذين يتم إرسالهم إلى المركز وتوسيع نطاق التدريب المشترك".
وتأسس المركز فى عام 2008، ردا على هجوم إلكترونى روسى أصاب شبكات وطنية فى إستونيا بالشلل.
وأدى انضمام كوريا الجنوبية إلى المركز لزيادة عدد الأعضاء إلى 32، بما فى ذلك 27 دولة من دول الناتو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الاستخبارات الكورية تنضم لمجموعة الدفاع الإلكترونى التابعة للناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.