وكالة الاستخبارات الكورية تنضم لمجموعة الدفاع الإلكترونى التابعة للناتو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونيهاب" أنه تم قبول وكالة الاستخبارات رسميا فى مركز التميز للدفاع الإلكترونى التعاونى التابع لحلف الناتو، ومقره فى تالين بإستونيا اليوم، وسوف تمثل الوكالة كوريا الجنوبية فى أنشطة التدريب والبحث بالمركز.

وقالت الوكالة: "نخطط لتعزيز قدراتنا فى الاستجابة الإلكترونية إلى مستوى عالمى من خلال زيادة عدد موظفينا الذين يتم إرسالهم إلى المركز وتوسيع نطاق التدريب المشترك".

وتأسس المركز فى عام 2008، ردا على هجوم إلكترونى روسى أصاب شبكات وطنية فى إستونيا بالشلل.

وأدى انضمام كوريا الجنوبية إلى المركز لزيادة عدد الأعضاء إلى 32، بما فى ذلك 27 دولة من دول الناتو.