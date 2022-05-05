تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا تستمر فى الانخفاض، لكن المتغيرات الفرعية للأوميكرون آخذة فى الزيادة فى إفريقيا والأمريكتين.





ونقلت وكالة أنباء نيجيريا عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، قوله، إنه على الرغم من أن الوفيات الأسبوعية كانت فى أدنى مستوياتها منذ مارس 2020، إلا أنهم لا يروون القصة كاملة.

وكشف أن "العلماء فى جنوب إفريقيا الذين حددوا أوميكرون فى أواخر العام الماضى قد أبلغوا الآن عن متغيرين فرعيين آخرين من Omicron ، BA.4 وBA.5، كسبب لارتفاع الحالات فى جنوب إفريقيا، ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه المتغيرات الفرعية الجديدة يمكن أن تسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات الفرعية الأخرى لـ Omicron، ولكن البيانات المبكرة تشير إلى أن التطعيم يظل وقائيًا ضد المرض الشديد والوفاة".

وأوضح أن أفضل طريقة لحماية المواطنين ستكون من خلال التطعيم، جنبًا إلى جنب مع تدابير الصحة العامة والاجتماعية، محذرًا من أن هذه "علامة أخرى على أن الوباء لم ينته".

ووفقًا لرئيس منظمة الصحة العالمية، فإن أفضل طريقة لإنقاذ الأرواح وحماية النظم الصحية وتقليل حالات كورونا هى عن طريق تطعيم ما لا يقل عن 70 % من سكان كل بلد - و100 % من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأضاف أنه على الرغم من توفر المزيد من الجرعات، إلا أن الافتقار إلى الالتزام السياسى، والقيود المالية، والمعلومات الخاطئة، والمعلومات المضللة، كانت تحد من الطلب على اللقاح.

وأشار إلى "إننا نحث جميع البلدان على معالجة هذه الاختناقات لتوفير الحماية لسكانها"، محذرا من أن العديد من البلدان كانت عمياء عن كيفية تحور الفيروس، ولا تعرف ما ينتظرنا فى المستقبل.