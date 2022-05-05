برلمانى إيطالى: إرسال المزيد من السلاح لأوكرانيا يقلل فرص التوصل للسلام

جدة - نرمين السيد - رأى الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالى ماتيو سالفينى، أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا يقلل من فرص التوصل إلى السلام بين موسكو وكييف، معربا عن اعتقاده بأن طريق الدبلوماسية هو السبيل الوحيد؛ لإنهاء الحرب فى أوكرانيا.





وقال ماتيو، للصحفيين اليوم الخميس، أمام مجلس النواب الإيطالى، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية للأنباء: "أشارك معظم الإيطاليين والبابا مخاوفهم، فى أن إرسال المزيد من الأسلحة يبعد السلام، وأرسلنا العديد من الأسلحة ونحصى العديد من القتلى". وبشأن مطالبة رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى بإحاطة البرلمان حول الحرب، قال سالفينى: "أعتقد أن دراجى سيفعل ذلك عندما يعود من الولايات المتحدة". وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أن الرئيس جو بايدن سيستقبل دراجى بالبيت الأبيض فى العاشر من مايو الجارى.

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