خارجية إيطاليا: نحتاج لعمل أوروبى مشترك للتوصل لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال لويجى، فى تصريح اليوم الخميس، خلال زيارته للهند، إن بلاده تعمل منذ البداية لصالح ممرات إنسانية يتم تنظيمها فى بعض الحالات وفى حالات أخرى لا، وتعمل للوصول إلى وقف إطلاق النار، لكن التزام دولة واحدة لا يكفى، نحتاج إلى عمل مشترك من جانب أوروبا.

وأضاف أنه يجب الاستمرار فى العمل لأنه يجب إحياء المفاوضات التى توقفت الآن، مؤكدا فى ذات الوقت أن حكومة بلاده تؤيد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى (السادسة) التى اقترحتها المفوضية.