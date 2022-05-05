14.9 مليون شخص حصيلة وفيات كورونا عالميا خلال 2020 و2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنظمة - فى تقرير اليوم الخميس - أن الوفيات غير المباشرة التى تعرف بالزائدة تشمل تلك المباشرة المرتبطة بالوباء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بسبب تأثير الوباء على النظم الصحية والمجتمع.

وأضافت أن 84% من الوفيات تتركز فى جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكيتين و68% يتركز فى 10 دول فقط على مستوى العالم، منوهة بأن الدول المتوسطة الدخل تمثل 81% من 14.9 مليون حالة وفاة زائدة "53% فى الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى - 28% بالدول ذات الدخل المتوسط الأعلى"، بينما ذات الدخل المرتفع والمنخفض تمثل كل منها 15% و4% على التوالى.

وأكدت أن إجمالى الوفيات العالمية كانت أعلى بين الرجال عنها بين النساء وأعلى بين كبار السن، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الزائدة يتأثر بحجم السكان، حيث أن قياس معدل الوفيات الزائد هو عنصر أساسى لفهم تأثير الجائحة، ويوفر معلومات لصانعى القرار لتوجيه السياسات للحد من الوفيات ومنع الأزمات المستقبلية بشكل فعال.

ولفتت إلى أن إنتاج هذه التقديرات جاء نتيجة تعاون عالمى مدعوم بعمل الفريق الاستشارى التقنى لتقييم الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والمشاورات القطرية، حيث عقدت هذه المجموعة بالاشتراك بين منظمة الصحة العالمية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمشاركة العديد من الخبراء الرائدين فى العالم الذين طوروا منهجية مبتكرة لتوليد تقديرات الوفيات القابلة للمقارنة حتى فى حالة عدم اكتمال البيانات أو عدم توفرها.