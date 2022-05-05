HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الجامعات

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/202 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات نوافيكم بها الآن، حيث من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج والتي تم الانتهاء من عمليات مراجعتها ورصدها والاعلان عنها فى جميع المحافظات العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضه مع حضراتكم الان حيث قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر على نتائج القبول الموازي، حيث بشكل وبصورة مؤخرا تقدم نحو 35 الف طالب وطالبة على مستوى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على ان يتولى مهمة مراجعة بيانات المتقدمين على القبول الموازي مجموعة من المتخصصين والمتخصصات ليتم بشكل رسمي الاعلان والكشف عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة فى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث قد تم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي ترفع على شكل ملفات pdf وذلك امام جميع الطلاب والطالبات، عليه نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على النحو التالي:-.

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية