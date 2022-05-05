التشيك: منح تأشيرات خاصة إلى أكثر من 326 ألف لاجئًا من أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:25 مساءً - منحت جمهورية التشيك، تأشيرات خاصة لأكثر من 326 ألفًا و750 لاجئًا من أوكرانيا حتى الآن، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية.

وذكر راديو براغ الدولي - في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - أنه تم تسليم حوالي 1900 تأشيرة يوم أمس (الأربعاء)، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من هذا الأسبوع فإنه يطلب من اللاجئين الإبلاغ عن أي تغيير في مكان إقامتهم في التشيك في غضون ثلاثة أيام بدلا من ثلاثين يوما في السابق.

وأضاف الراديو أنه تم تخفيض الموعد النهائي للتسجيل لدى شرطة الهجرة بعد الدخول إلى جمهورية التشيك إلى ثلاثة أيام.