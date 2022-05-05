الكرملين: القوات الروسية لا تزال تحاصر آزوفستال

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية لا تزال تحاصر مصنع "آزوفستال"، نافيًا إعلان الجانب الأوكرانى أمس عن تسلل القوات الروسية إلى مجمع المصنع الضخم.





وقال بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم": "إن الجانب الأوكرانى ولاسيما الذين يتحصنون فى هذا المصنع معروفون جيدا بإصدارهم الأكاذيب والادعاءات الخاطئة باستمرار، ولذلك يجب انتقاء المعلومات الصادرة عنهم بأقصى درجات الدقة". وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سبق أن أمر قوات بلاده بعدم اقتحام "آزوفستال"، مشددًا على أنه "لم يتم الإعلان عن أى أوامر أخرى من قبل القائد العام". وحول إعلان ممثل لمقر عمليات عسكرية أن المسلحين الأوكرانيين، الذين استقروا فى مصنع "آزوفستال"، عرضوا مبادلة المدنيين هناك بالطعام والدواء، أكد بيسكوف أن هذه المطالب تشبه مطالب مماثلة جاءت سابقًا من قبل إرهابيين فى سوريا وأماكن أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تعود إلى صلاحيات غرفة العمليات الخاصة بتحرير المصنع.

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