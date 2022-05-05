البنك المركزى الأردنى يرفع أسعار الفائدة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هذا القرار بعدما قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" أيضا، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بهدف كبح الضغوط التى يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية.

ودفع القرار الأمريكى عدد من البنوك المركزية حول العالم وبالمنطقة العربية إلى رفع أسعار الفائدة، من بينها الإمارات والبحرين والكويت.