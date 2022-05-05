منظمة الصحة: وفاة 15 مليون شخص بكورونا أو أسباب مرتبطة به

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:28 مساءً - تقدر منظمة الصحة العالمية وفاة نحو 15 مليون شخص إما بسبب فيروس كورونا أو بسبب تأثيره على النظم الصحية المكتظة خلال العامين الماضيين، أي أكثر من ضعف العدد الرسمي للوفيات البالغ 6 ملايين.

ووقعت معظم الوفيات في جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين.

وصف المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تقرير صدر الخميس، العدد بأنه” واقعي”، قائلا إنه ينبغي أن يدفع الدول إلى زيادة الاستثمار في قدراتها لمواجهة حالات الطوارئ الصحية في المستقبل.

قدر العلماء الذين كلفتهم منظمة الصحة العالمية بحساب العدد الفعلي لوفيات كوفيد-19 بين يناير/ كانون الثاني 2020 ونهاية العام الماضي، أن هناك ما بين 13.3 مليون و16.6 مليون حالة وفاة ناجمة إما مباشرة عن فيروس كورونا أو نسبت بطريقة ما إلى تأثير الجائحة على الأنظمة الصحية، مثل الأشخاص المصابين بالسرطان وغير القادرين على طلب العلاج، عندما كانت المستشفيات مكتظة بمرضى كوفيد ومخصصة لهم فقط.

تستند الاحصائيات إلى البيانات المعلنة من الدول وإلى نماذج إحصائية.

ولم تقسم منظمة الصحة العالمية الأعداد للتمييز بين الوفيات المباشرة جراء كوفيد-19 وغيرها من الوفيات الناجمة عن أسباب اخرى تتعلق بالجائحة.