عاجل.. الجنيه الإسترلينى يهبط 1.5% مقابل الدولار

جدة - نرمين السيد - وكان بنك إنجلترا المركزى، قد رفع اليوم الخميس، سعر الفائدة الأساسى إلى 1% فى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وذلك لمواجهة ارتفاع التضخم فى البلاد والذى بلغ نحو 7% فى مارس الماضى، وهو أعلى مستوى منذ عام 1992 وأكثر من ثلاثة أضعاف الهدف الرسمى للبنك.

يشار إلى أن القرار البريطانى جاء بعدما قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" أيضا، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بهدف كبح الضغوط التى يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية.