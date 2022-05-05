زيلينسكى يطلق منصة لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى رسالة فيديو نشرها على حسابه بموقع "تويتر" معلنا عن منصة "يونايتد 24": "بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا"، وأضاف "كل تبرع مهم للنصر". يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، كانت قد أعلنت اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا.

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