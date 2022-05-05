العالم اليوم - قائد بكتيبة "آزوف": روسيا "لا تحترم" وعدها في مصنع آزوفستال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 03:21 مساءً - أكد قيادي في كتيبة آزوف التي تدافع عن مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية، الخميس، أن "الروس لا يحترمون وعدهم بوقف إطلاق النار" في الموقع المذكور.

وقال سفياتوسلاف بالامار مساعد قائد كتيبة آزوف في رسالة مصورة عبر "تلغرام"، إن "الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة ولا يسمحون بإجلاء مدنيين" لا يزالون محاصرين مع مقاتلين في الأدوار السفلى من المجمع الصناعي المترامي.

وأفاد الكرملين في وقت سابق أن الممرات الإنسانية "قائمة" في مصنع آزوفستال، حيث يحترم الجيش الروسي وقف إطلاق النار الذي أعلنه الأربعاء.