نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً وحصرياً .. موعد مباراة النصر ضد الشباب والتشكيل المتوقع وترقب نتيجة مباراة النصر والشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، من أهم المواعيد الكروية في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، فهي قمة الأسبوع فالفريقين يحتلان المركزين الثالث والرابع في جدول المسابقة، والفائز منهما سيحتل الوصافة ويزيح الهلال الذي تعثر بالخسارة أمس من الفيحاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع التاسع عشر، مباراة الديربي الليلة يحتضنها ملعب نادي النصر مرسول بارك.

كان الفريقين قد تقابلا في الدور الأول في ملعب الشباب، وحقق الليوث الفوز على العالمي بنتيجة هدف دون مقابل، والليلة يسعى النصر للثأر من الشباب وتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط على ملعبة وبين جماهيره، التي حجزت تذاكر المباراة بالكامل لأهمية المواجهة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل المواجهة، والتشكيل المتوقع للفريقين وتاريخ مواجهتهما في دوري المحترفين السعودي فتابعونا.

موعد مباراة النصر ضد الشباب

17.50 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.50 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.50 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر، الأردن.

21.50 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة النصر والشباب والمعلق

تعرف على مباريات الجولة الـ26 والتي تنطلق منافساتها يوم الخميس القادم⤵️#SPL | #SSC pic.twitter.com/DVAN915dxU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) تعرف على مباريات الجولة الـ26 والتي تنطلق منافساتها يوم الخميس القادم⤵️#SPL | #SSC pic.twitter.com/DVAN915dxU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2022

تنقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، وتحديداً عبر شاشة قناة SSC HD 1، ويعلق على المباراة المرتقبة المعلق السعودي الشهير مشاري القرني.

عداد تنازلي لموعد اللقاء

التشكيل المتوقع في مباراة النصر والشباب

النصر السعودي