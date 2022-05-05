ارتفاع قياسى فى أسعار الطاقة المنزلية بالنمسا

وذكر أحدث تقارير الوكالة - الذى صدر اليوم الخميس - أن أغلب الأسر تعانى بشكل متزايد من آثار الزيادات الهائلة فى أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن جميع مصادر الطاقة أصبحت أكثر تكلفة بشكل كبير مما كانت عليه فى العام الماضي، مضيفا أن معدل التضخم فى البلاد على أساس سنوى سجل 6.8% فى مارس الماضى و2.1% على أساس شهرى.
وأشار التقرير إلى استمرار الزيادات فى أسعار الوقود فى نفس الفترة، حيث زادت تكلفة الديزل بنسبة 55.0% عن العام السابق والبنزين الممتاز بنسبة 45.3%، لافتا إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى بنسبة 73.1% فى مارس مقارنة بالعام الذى سبقه، موضحا أنه مقارنة بشهر فبراير الماضى ارتفع سعر الغاز بنسبة 5.6%.
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