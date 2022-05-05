جدة - نرمين السيد - وفيما يخص الأوضاع فى ماريوبول، أكد بيسكوف على تشغيل الممرات الإنسانية فى المجمع الصناعى بالمدينة الأوكرانية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول الأوكرانية والمنازل المجاورة له خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء من قرر البقاء فى دونيتسك ومن قرر المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام كييف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: دعم الغرب لكييف لن يمنعنا من تحقيق أهدافنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.