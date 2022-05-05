بيلاروسيا: كييف لا تهتم بمواصلة المفاوضات مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف لوكاشينكو فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس: "كنا ولا نزال نعمل كل ما فى وسعنا لوقف هذه الحرب، وبذلنا جهودا لإطلاق عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا".
وتابع :"أعرف موقف روسيا وماهى مقترحاتها للطرف الأوكراني، لكن لماذا أوكرانيا لا تهتم بإجراء هذه المفاوضات، ويمكننا جميعا معرفة إجابة هذا السؤال فى واشنطن".
وأعلن الرئيس البيلاروسى، الكسندر لوكاشينكو، فى وقت سابق اليوم، أن حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش البيلاروسى لا يهدد أحدا، مشيرا إلى أنه يمكن للغرب أن ينام بهدوء.
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