العالم اليوم - بالصور.. حريق ضخم يلتهم 8 محلات بسوق تجاري في القاهرة

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. حريق ضخم يلتهم 8 محلات بسوق تجاري في القاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 02:15 مساءً - اندلع حريق ضخم، الخميس، في سوق تجاري بمنطقة المرج الجديدة شمالي القاهرة، مما أدى لإصابات بالاختناق وخسائر مادية، بحسب شهود عيان.

وقال مدحت جاد، مالك محل ملابس في منطقة السوق التجاري بالمرج الجديدة، إن ألسنة لهب وأدخنة متصاعدة من المحلات شوهدت في السوق، وبعد استطلاع الأمر اكتشف حريق ضخم.

وهرع أصحاب المحال لمحاولة إخماد الحريق، لكن النيران كانت أكبر من قدرتهم فأخطروا الحماية المدنية.

وأضاف جاد في حديثه لموقع "دوت الخليج" أن الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة أرسلت 8 سيارات إطفاء، كما حضرت سيارات الدفاع المدني من حي المرج ومحافظة القاهرة، وتعاونوا في إخماد الحريق.

وأوضح أن النيران التي استمرت مشتعلة لقرابة ساعة التهمت بضائع 8 محلات كانت مملوءة بالملابس، وهو ما زاد من انتشار النيران بشكل كبير.

وتابع أن الحريق نتجت عنه اختناقات لبعض أصحاب المحال المحترقة، خلال محاولتهم إطفاء النيران، وتلقوا الإسعافات اللازمة في المكان.

وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، وانتدبت الأدلة الجنائية للمعاينة وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.