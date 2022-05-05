نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الجوازات المجاني الموحد للاستفسار والتواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الجوازات المجاني للاستفسار يعد أحد الخدمات التي توفرها المديرية العامة للجوازات للمواطنين والمقيمين، حيث توفر الرقم الموحد للتواصل مع خدمة العملاء، والاستعلام عن خدمة ما توفرها الجوازات للمواطنين، أو الاتصال على رقم الجوازات لتقديم شكوى نتيجة صعوبة الحصول على الخدمة، أو اعتراض المستخدم خطأ ما أثناء التقديم على الخدمة سواء الخاصة بجواز السفر، أو إصدار التأشيرات وصلاحية الإقامة، خاصةً وأن التأخير يعرض المستخدم للغرامات المالية والمنع من السفر، لذلك حرصت الجوازات على تخصيص رقم للاستفسار الرياض وجدة والباحة ومكة، وغيرها من محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية.

رقم الجوازات المجاني

في سبيل تسهيل الاستعلام عن خدمات الجوازات، والاستفسار عن المعاملات فقد تم تخصيص رقم الجوازات المجاني للتواصل المباشر مع خدمة العملاء، لذلك فلا داعي للتواجد في مقرات مكاتب الجوازات ويكفي الاتصال على الرقم الموحد، كالتالي:

رقم الجوازات الموحد 4771100-011.

رقم الفاكس 4778835-011.

إدارة المتابعة الإدارية 4509650-011.

إدارة التزوير 4509650-011.

رقم إدارة شؤون الحج والعمرة 6393888-012.

إدارة شؤون الوافدين 2920515-011.

رقم الجوازات للاستفسار الرياض

لم تقتصر سبل التواصل على رقم الجوازات المجاني فقط، بل إنها خصصت رقم موحد ثابت لكل منطقة إدارية داخل المملكة العربية السعودية، فنجد رقم الجوازات للاستفسار الرياض هو 4057000-011، كما يوجد رقم خدمة العملاء في كل محافظة من محافظات المملكة، كما يوجد رقم الجوازات للاستعلام خاص بإدارات الوافدين في عرعر والقصيم والرياض وجدة والدمام ونجران، ويمكنكم متابعي موقع ثقفني الإطلاع على رقم الجوازات للاستفسار لمختلف المناطق والمحافظات من هذا الرابط www.moi.gov.sa.

رقم الجوازات استعلام

وفرت المديرية العامة للجوازات الرقم المجاني للاستعلام عن الخدمات المختلفة، وطريقة تنفيذ الخدمة منها البريد الموحد لذلك:

فلم يقتصر الأمر على الرقم الموحد فقط، لاستقبال الاستفسارات والرد عليها بشكل فوري، كذلك أتاحت خاصية استقبال الآراء والمقترحات في سبيل تطوير الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستخدم، كذلك تقديم الشكاوى فيما يعترض المستخدم من صعوبات في استخدام الخدمة، أو التأخير في الحصول عليها، فقط من خلال فتح البريد وكتابة بيانات الاستفسار ثم الإرسال، يتم يستقبل خدمة العملاء الرسالة، ويقدم الرد المناسب.