نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تأشيرة دخول البحرين للمقيمين في السعودية ومدة التأشيرة وسعرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تأشيرة دخول البحرين للمقيمين في السعودية هي من أكثر التأشيرات تيسيراً على الإطلاق، وذلك بعد التطور الكبير التي أفتحت عليه السعودية في جميع المجالات وذلك لتطبيق رؤية 2030 في مواكبة كافة التحديثات في جميع المجالات، وعلي ذكر هذه التأشيرة فهي التي تصدر خلال فترة من ثلاث أيام إلى خمسة وهذا مدة قصيرة مقارنة بالماضي الذي كان من الممكن ان الامر يستغرب أيام وشهور، و الآن في الحالات السريعة يمكن استصدرها في يوم واحد، إذ أن البحرين تُتيح للعديد من الدول الدخول إلى أراضيها دون الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية، والكويت وعمان وقطر والإمارات أو من خلال الحصول على التأشيرة من الموقع الإلكتروني، ويتساءل الكثيرين عن شروط تأشيرة دخول البحرين للمقيمين في السعودية وهذا ما سوف نجيب عليه خلال السطور القادمة بشرح وافي ومبسط.

شروط تأشيرة دخول البحرين للمقيمين في السعودية

من الممكن الحصول على تأشيرة دخول البحرين للمقيمين في المملكة العربية السعودية فى حالة استيفاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة، والتي يتم أصدارها ما بين ثلاثة أيام إلى خمسة أيام من العمل، وفى الحالات المستعجلة يتم أصدارها خلال يوم واحد وفقا لسياسة شئون الجنسية والجوازات والإقامة في السعودية.

وتوجد العديد من الأمور التي يريد المقيمون في السعودية معرفتها عن شروط الحصول على تأشيرة للدخول إلى مملكة البحرين، وهذه الشروط كما يلي:

يتوجب للحصول على تأشيرة الدخول إلى البحرين أن يكون المُقيم في دول مجلس التعاون، وهم الذي يُتاح لهم دخول البحرين دون عناء وهم السعودية والإمارات و عمان و قطر و الكويت. يجب على المقيم في السعودية أن يكون مضى على دخوله الأراضي السعودية ومكث فيها ثلاثة أشهر. ألا يكون المقيم ممنع من دخول البحرين لأي سبب، إذ يُعد هذا عقبه في طريقه للدخول إليها. قد لا تكون هناك ضرورة لحصول المقيم في السعودية على الحصول على تأشيرة منها، بل من خلال مطار البحرين الدولي مباشرة أو جسر الملك فهد أو من خلال التأشيرة الإلكترونية.

سعر تأشيرة دخول البحرين للمقيمين

يتوافد العديد من أهل المملكة العربية السعودية الكريم إلى دولة البحرين للعمل بها، وللسياحة والتمتع بالمناظر الطبيعية بها التي تكون متاحة في الكثير من الاماكن، حيث وضعت الدولة في ظل الأجواء التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا إلى التدهور الاقتصادي بعض الشروط والمتطلبات على القادمون من دول الخليج العربي وتحديداً دولة السعودية

وتعد التأشيرة الإلكترونية هي من أسهل التأشيرات التي قد يحصل عليها أي مقيم في السعودية للعبور إلى البحرين، كما تبلغ رسوم تأشيرة البحرين حوالي 270 ريال سعودي. تتيح التأشيرة الإلكترونية المكوث في البحرين مدة ثلاثة أشهر، وكذا فنجدها متعدده، إذ يمكن للمسافر الذي حصل على تأشيرة البحرين أن يزور البحرين خلال هذه المدة، بشرط ألا تزيد مده الزيارة عن ثلاثة أشهر. تصل مده التأشيرة التي تأتي عن طريق الملك فهد إلى أسبوع فقط، بالإضافة إلى دفع رسوم 150 ريال سعودي للتأشيرة في البحرين، وفي حال التمديد للتأشيرة في البحرين مده أسبوع لآخر يتم دفع رسوم 400 ريال.

مده التجديد لتأشيرة البحرين

وتتيح مملكة البحرين الدخول إليها لمدة أسبوعين، على أن يتم تمديدها لأسبوعين، وفي حالة السماح بالمكوث بها مدة سنه وثلاثة أشهر، قابله إلى التمديد مده أسبوعين، وتمنح البحرين مع وجود كفيل الدخول إليها مدة أسبوع، وهي قابلة للتمديد، أو الحصول على تأشيرة مع كفي صالحة لمده شهر، ويتاح تمديدها لمده شهر، أما في حالة الحصول على تأشيرة مع الكفيل مده شهر وأسبوعين، فهي قابله للتمديد مده أسبوعين.

كما تسمح البحرين أيضا لمواطنين مجلس التعاون الخليجي بزيارة البحرين دون الحاجة إلى إصدار تأشيرة، كما أنها توفر التأشيرة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني و الدخول على موقع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وأيضا تتيح مملكة البحرين للزوار المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بشرط أن يتوفر لديهم تأشيرة عودة إلى بلد المقيمين فيها.

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