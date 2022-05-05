نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط على 24 شهر تمويل شخصي 50,000 بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية يمكنهم طلب تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 50,000 ريال سعودي كحد أقصى عبر شركة اليسر للتمويل ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر من أجل الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا بموقع ثقفني كما سنوضح لكم أهم مزايا وشروط الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر للتمويل.

بالتقسيط على 24 شهر مع تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر

إحدى المنتجات التمويلية التى تقدمها شركة اليسر للتمويل تمويل السلع الاستهلاكية المتاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين والذى صمم بمزايا عديدة تناسب تطلعات العملاء المختلفة ومن بين تلك المميزات ما يلي

تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه متاح للمواطن السعودي بقيمة مالية ربما تصل إلى 50,000 ريال سعودي.

كما أن العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10,000 ريال بدون كفيل.

من مزايا تمويل السلع الاستهلاكية أيضاً لدى شركة اليسر للتمويل بأنه لا يحتاج إلى أى أجور وكالة.

كما أن تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

متاح أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بالتقسيط الميسر على فترة سداد ميسرة تصل إلى 24 شهر.

طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

من أهم المزايا التي توفرها شركة اليسر للتمويل بأن العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل يستطيع طلب التمويل من خلال الإنترنت فيتمكن العميل من طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر وأيضاً ملئ نموذج طلب التمويل.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم لطلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي