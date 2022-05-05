نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. تحديد موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2023/2022 الآن نتيجة القرعة العشوائية لأمريكا بالأسماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2023/2022، والتي تترقبه ملايين المواطنين من جميع أرجاء المعمورة، للحصول على الباسبور الأمريكي وتأشيرة دخول ما ما أمريكا، “الجرين كارد” الذي تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتنظيم سحب خاص به كل عام، للأفراد من الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، سواء بغرض العمل أو الدراسة في أمريكا ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم طريقة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا فكونوا معنا.

برنامج الهجرة العشوائية هو برنامج حكومي أمريكي تقوم بتنظيمه والإشراف عليه وزارة الخارجية الأمريكية كل عام، في وقت محدد وقرعة هذا العام تم فتح التسجيل لها في الفترة من 2021/10/17 الماضي، وأستمر التسجيل حتى يوم 2021/11/06 الماضي، وفقر الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الخارجية، وهو أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالتسجيل، والمؤهل العلمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2022



الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.stae.gov .

. ثم النقر على check status ثم أضغط على continue.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة بصورة دقيقة “الاسم، رقم كود التسجيل الخاص بك”.

ثم بعد تسجيل البيانات أنقر على submit.

وبعدها سوف تظهر النتيجة سواء بالقبول في القرعة أو لم تنطبق الشروط وعدم القبول.

موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

حالة كبيرة من الترقب تنتاب جميع المسجلين في اللوتري الأمريكي لهذا العام، لمعرفة نتائج اللوتري الأمريكي 2022، والذي سوف يعلن بنسبة كبيرة جداً خلال الفترة من 7 ماي، حتى يوم 9 من نفس الشهر، وفق مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الأمريكية.

وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن موقعها الرسمي فقط، هو الرابط الرسمي المنوط به إعلان نتائج القرعة لأمريكا، ويجب عدم الاعتماد على أي مواقع أخرى غير رسمية أو مواقع أخبارية أخرى، تشير إلي إعلانها عن نتائج الهجرة العشوائية، ونحن من خلال موقع ثقفني سنتابع معكم لحظة باللحظة حتى موعد إصدار النتائج رسمياً، وسنوافيكم بكل جديد وقت حدوثة خلال الساعات القادمة فكونوا معنا تجدوا الخبر اليقين، مع تمنياتنا لجميع المتقدمين بالتوفيق والقبول.