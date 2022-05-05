حساب المواطن الدفعة 54 دورة مايو 2022 موعد صرف دعم حساب المواطن للاستعلام ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 54 دورة مايو 2022، من أكثر الموضوعات وأهمها بحثاً بالمملكة العربية السعودية، حيث يستفيد من دعم حساب المواطن ملايين من الأسر والتابعين الأقل دخلاً والأكثر فقراً، نظراً لكون هذا البرنامج أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها المملكة لمواطنيها، لرفع العبء عن المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم بعد الأضرار التي لحقت بهم من عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي قامت بها الدولة في بدايات 2017 ومستمرة حتي الآن بالإضافة لما شهده العالم من تضخم وتراجع للاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا، ومؤخراً النزاعات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتأثير ذلك على مختلف الدول سواء أوروبية أو عربية أو أفريقية وأسيوية، وحرصاً من موقعنا ثقفني على متابعة وتقديم أهم الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، فإننا نستعرض معكم أهم تفاصيل الموضوع من مصادره الرسمية خلال السطور التالية.

رابط لاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

النقر على أيقونة إدارة الحسابات.

الدخول على حسابي.

النقر على تاريخ الاستحقاق.

في حالة الاستحقاق ستظهر قائمة الإحالة.

وفي حالة عدم الاستحقاق سيظهر لك أسباب الرفض.

يتم الضغط على تقديم اعتراض في حالة الرفض وكتابة البيانات كاملة.

كتابة الرد على أسباب الرفض في الاعتراض مدعوماً بالمستندات.

الضغط على إرسال.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 54

من المقرر صرف دعم حساب المواطن الدفعة 54 دورة شهر مايو 2022، يوم العاشر من شهر مايو الجاري الموافق يوم الثلاثاء، ومن المتعارف أن البرنامج حدد موعداً رسمياً للصرف بصفة شهرية، وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي وفي حالة توافق هذا اليوم مع عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم تحديد موعد قبل أو بعد الموعد الرسمي والإعلان عن ذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر.

شروط الأهلية