نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من غير البنوك عبر منصة سلفة للتمويل sulfah بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في المملكة العربية السعودية والمخصص للمواطنين، فقد وجدنا منصة سلفة للتمويل وهي أول منصة مصرح لها من قبل البنك المركزي السعودي لمنح تمويل شخصي سريع، حيث يتم عبر موقعها الإلكتروني تقديم طلب تمويل شخصي سلفة 5000 ريال دون حاجة لزيارة مقر الشركة، حيث تقدم إجراءات سريعة لا تستغرق 15 دقيقة للحصول على قرض سريع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي من غير البنوك

كما ذكرنا فإن منصة سلفة للتمويل هي أول منصة مصرحة من البنك المركزي السعودي، لمنح تمويل سريع بتقنية مالية (Fintech)، حيث توفر سهولة نقدية سريعة لمبلغ صغير وطارئ يساعدكم في سداد ديون أو إصلاح السيارة ودفع فواتير، ولكي تحصل على سلفة مالية خلال 24 ساعة تصل إلى سلفة 5000 ريال فوري بدون ضمانات للمواطنين، وبدون تحويل الراتب لابد من معرفة شروط سلفة سريعة والخطوات المطلوبة.

شروط تمويل شخصي حتى لو عليك قرض

تستطيع طلب سلفة سريعة من الدخول على موقع سلفة، وطلب التمويل في حال توافرت شروط التمويل في سلفة التالية:

التقديم من سعودي الجنسية.

عمر المتقدم ما بيم (23-60) عام.

أن يكون مكتمل الأهلية.

أن يكون لديه عمل، ولا يقل مدة عمله قبل التقديم عن 3 شهور في وظيفة حكومية، ولا يقل عن 6 اشهر بوظيفة تتبع القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب لا يقل عن 5.000 ريال سعودي شهريًا.

منصة سلفة تسجيل الدخول

لكي تحصل على سلفة 5000 كحد أقصى والسداد خلال شهور بحسب حاسبة سلفة لابد من التسجيل ودخول سلفة وإنشاء حساب ثم بعد ذلك تسجيل دخول العضوية وإتمام طلب سلفة سريعة، ويتم إنشاء حساب من نموذج التسجيل في سلفة الذي يتطلب تعبئة البيانات التي تظهر بتلك الصورة.

إدخال رقم الهوية.

ثم رقم الجوال المسجل في بوابة ابشر.

وبعد ذلك البريد الإلكتروني.

ثم كلمة المرور

والتأشير على قبول الشروط والأحكام

ثم استكمال التسجيل حتى إتمام إنشاء العضوية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بكتابة الهوية الوطنية كلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

من جرب سلفة

كثير من المواطنين جرب سلفة تمويل شخصي سريع، والذي يمنحك التمويل المحدد منك وفق الحاسبة بإيداعه بحسابك البنكي، واختيارك السداد على دفعات شهرية متساوية بحسب المدة التي قمت باختيارها، وهنا تبدأ المدة من شهر إلى 6 اشهر، وتصدر الفاتورة يوم 28 من كل شهر.