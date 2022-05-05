نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما وسيلة الاتصال التي وفرها بنك التنمية الاجتماعية للصم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وسائل تواصل بنك التنمية الاجتماعية مع الصم, من باب مشاركة بنك التنمية الاجتماعية السعودي مع المواطنين أصحاب الهمم وبالأخص الأشخاص الذين يعانون من الصم فإن البنك قد وفر لهم خدمة إلكترونية تمكنهم من التواصل مع البنك بكل سهولة ويسر ودون وجود أي تعب أو مشقة, ويرغب بنك التنمية الاجتماعية السعودي أن يوفر جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها لأصحاب الصم حتي يتمكنوا من ممارسة نشاطهم المصرفي بكل سهولة مثلهم مثل أي شخص عادي, وهذه الخدمة تضاف بجانب الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لتسهيل وسيلة التواصل مع عملائه في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية.

وسيلة تواصل الصم مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي

تم توفير خدمة لغة الإشارة إلي الأشخاص الذين يعانون من الصم, وهي خدمة تم توفيرها من أجل تسهيل عملية التواصل بينا الأشخاص الذين يعانون من الصم مع موظفين بنك التنمية الاجتماعية, حيث تم إنشاء منصة رقمية داعمة للاتصال المرئي بين عملاء البنك من الصم وبين خدمة العملاء المتمكنين من لغة الإشارة الخاصة بالصم, وتتميز وسيلة تواصل الإشارة هذه بأنها خدمة تتواجد طوال الأسبوع وعلي مدار الأربع وعشرين ساعة في اليوم, وهو تطبيق لابد أن يتم تحميله علي الأجهزة المحمولة الذكية.

كيفية الاستفادة من تطبيق الإشارة الخاصة بالصم

يمكن لكل الأشخاص الذين يعانون من الصم أن يقوم باتباع الخطوات التي وضحها بنك التنمية الاجتماعية السعودي علي الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة.

يتم تحميل التطبيق من المتجر الخاص بكل جهاز علي حدا, حيث أصحاب هواتف اندرويد يتم تحميله من متجر جوجل بلاي, أما أصحاب هواتف أبل يتم تحميله من متجر ابل أستور, ويتم البحث علي تطبيق باسم إشارة.

يتم كتابة البيانات والمعلومات الأساسية التي تخص عمليه تسجيل الدخول.

يجب معرفة أن هذه لخدمة متوفره في النطاق الجغرافي الشخص المستفيد.

قم بالاتصال المرئي.

أهداف إنشاء تطبيق الإشارة

هناك العديد من الأهداف التي يريد البنك أن يصل إليها عندما يقوم بتقديم هذه الخدمة للمواطنين الصم.