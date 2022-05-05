عاجل- إجراء دبلوماسى روسى ضد الدنمارك

جدة - نرمين السيد -

وقالت الخارجية الروسية فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "أُبلغ السفير بأن 7 موظفين فى سفارة مملكة الدنمارك لدى روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد فى غضون أسبوعين".

وأضاف البيان أن موسكو رفضت أيضا منح تأشيرة لدبلوماسى من البعثة الدبلوماسية الدنماركية، قائلة إن روسيا تحتفظ أيضًا بالحق فى اتخاذ مزيد من الخطوات ردًا على إجراءات كوبنهاجن غير الودية، مع إبلاغ الجانب الدنماركى بها لاحقًا.