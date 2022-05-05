رئيس بيلاروسيا يطمئن الغرب بشأن المناورات العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو - فى تصريحات اليوم الخميس، نقلتها وسائل إعلام روسية:" نحن لا نهدد أحداً ولن نفعل ذلك".. مضيفا: "نحن لا يمكننا التهديد، فنحن نعرف من نواجه وبالتالى إطلاق العنان لأى صراع سيكون غير مناسبا لأحد"، لافتا إلى أنه ليس فى مصلحة الدولة البيلاروسية التهديد ويمكن للغرب أن ينام بسلام.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت - أمس الأربعاء - رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ فى صفوف جيشها فى كافة أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الغرض من رفع حالة التأهب هو تقييم مدى استعداد وقدرة العسكريين على الاستجابة السريعة لاحتمال ظهور الأزمات.